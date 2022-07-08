夏普 AQUOS R7 日本开售，外媒确认采用索尼 IMX989 CMOS

IT之家 7 月 8 日消息，据日媒报道，5 月发布的夏普 AQUOS R7 今天在日本运营商软银开售，售价 189360 日元（约 9335.45 元人民币）。

官方图：

IT之家了解到，夏普 AQUOS R7 采用 6.6 英寸 (WUXGA +) Pro IGZO OLED 显示屏，支持 1~240Hz 的可变刷新率，峰值亮度 2000 尼特，10 亿色，兼容杜比视界，显示屏和背面均采用了康宁 Gorilla Glass Victus 玻璃。配置方面，该机搭载高通骁龙 8 Gen 1、12GB 内存、256GB 存储空间，保留 3.5 毫米耳机孔，支持 1TB 的 microSD 卡拓展以及 FeliCa 功能。

相机方面，夏普 AQUOS R7 在发布时表示配备了“最新开发的 1 英寸 47MP 传感器”。据拿到手机的日媒 smhn.info，这款相机搭载了与小米 12S Ultra 同款的索尼 IMX989 CMOS。

需要注意的是，小米 12S Ultra 的索尼 IMX989 CMOS 镜头为 5000 万像素，而 AQUOS R7 为 4700 万像素，说明夏普做了裁切。

IT之家曾报道，雷军透露，小米相机部参与了 IMX989 规格定义和部分设计及验证工作。IMX989 开发费用 1500 万美元（约 1 亿元人民币），小米和索尼各承担一半。小米 12S Ultra 是首家搭载量产并发售 IMX989 的影像旗舰。