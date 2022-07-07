消息称夏普 AQUOS R7 采用小米同款索尼 IMX989 CMOS，但有裁切

IT之家 7 月 7 日消息，今年 5 月份，夏普发布了“AQUOS R7”新机，配备了最新开发的 1 英寸 47MP 传感器，7 月 8 日将开启预定。据推特网友晒出的截图，夏普 AQUOS R7 采用了与小米 12S Ultra 同款的索尼 IMX989 CMOS。

小米 12S Ultra 的索尼 IMX989 CMOS 镜头为 5000 万像素，而 AQUOS R7 为 4700 万像素，说明夏普做了裁切。

雷军曾表示，小米 12S Ultra 采用定制索尼 IMX989，完整的 1 英寸超级大底，而且没有做任何裁切。

雷军还透露，小米相机部参与了 IMX989 规格定义和部分设计及验证工作。IMX989 开发费用 1500 万美元（约 1 亿元人民币），小米和索尼各承担一半。小米 12S Ultra 是首家搭载量产并发售 IMX989 的影像旗舰。

IT之家了解到，夏普 AQUOS R7 采用 6.6 英寸 (WUXGA +) Pro IGZO OLED 显示屏，支持 1~240Hz 的可变刷新率，峰值亮度 2000 尼特，10 亿色，兼容杜比视界，显示屏和背面均采用了康宁 Gorilla Glass Victus 玻璃。配置方面，该机搭载高通骁龙 8 Gen 1、12GB 内存、256GB 存储空间，保留 3.5 毫米耳机孔，支持 1TB 的 microSD 卡拓展以及 FeliCa 功能。

据日媒报道，NTT DOCOMO 在网上公开了夏普旗舰智能手机“AQUOS R7 SH-52C”的价格，为 198000 日元（约 9801 元人民币）。