工信部：做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作，开展好新一轮新能源汽车下乡活动

IT之家 7 月 7 日消息，今日，工业和信息化部装备工业一司负责人郭守刚在国务院政策例行吹风会上表示，2021 年，新能源汽车的消费者满意度已经追平了传统燃油汽车。在全球十大畅销新能源汽车车型中有六款是中国品牌车型。今年 1-5 月，自主品牌新能源乘用车消费占比也已经超过了 80%。

据介绍，今年以来，受疫情多点散发等因素影响，汽车产业发展受到了一定冲击，支持新能源汽车购买使用是稳定和扩大汽车消费，保障产业平稳运行的有效途径。下一步，工业和信息化部将落实《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费的若干措施》要求，会同相关部门进一步扩大新能源汽车推广规模。

一是持续提升产品供给质量。持续完善新能源汽车安全技术标准，提升动力电池热失控报警、安全防护、低温适应等性能水平，让消费者放心购买、安心使用。推动电动化与智能网联技术融合发展，开发更多适合消费者的服务功能，持续提升驾乘体验，催生更多购买需求。

二是积极营造良好使用环境。加强行业运行监测研判，做好汽车芯片和上游原材料保供稳价工作，全力保障产业链供应链畅通稳定。落实国务院稳定增加汽车等大宗消费要求，鼓励有条件的地方出台有含金量的促消费政策。抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，优化“双积分”管理办法，做好与补贴退坡的有效衔接。开展好新一轮新能源汽车下乡活动，组织实施公共领域全面电动化城市试点，加快充换电设施建设，推动实现信息共享、统一结算。

IT之家了解到，针对新能源汽车市场地方保护问题，郭守刚称 2022 年 3 月印发的《关于建设全国统一大市场的意见》明确提出“加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法”，《反垄断法》规定不得对外地商品设定歧视性措施，《若干措施》也提出不得设定本地车型备案目录和不合理车辆参数指标。“前期我们已经联合相关部门针对地方保护问题开展了专项督查，后续将加强对地方政策措施的监督核查，推动建设高效规范、公平竞争、统一开放的全国大市场，为我国新能源汽车规模化发展营造良好环境。”