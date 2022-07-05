Win11 笔记本电脑制造商：“担心”苹果新款 M2 MacBook Air 会影响其销售

IT之家 7 月 5 日消息，据 DigiTimes 援引业内消息人士称，即将推出的配备 M2 芯片的苹果重新设计版 MacBook Air 让一些 Windows 11 笔记本电脑制造商“担心”基于英特尔的笔记本电脑的销售将受到负面影响。

报告称：“Wintel 品牌供应商指出，在 1000 美元至 1500 美元的价位上，MacBook Air 将挤占其他高端笔记本电脑，”报告称，其中“Wintel”指的是采用英特尔处理器的 Windows 笔记本电脑。“Wintel 高端机型的销售将面临更多挑战，因为消费者因通货膨胀而无法消费。”

新款 M2 MacBook Air 在美国起售价 1199 美元（国行售价 9499 元起），与之前型号中的 M1 芯片相比，M2 芯片的 CPU 性能提高了 18%，GPU 图形性能提高了 35%。苹果表示，新款 M2 MacBook Air 将于 7 月上市，预计订购日期将很快公布。

2020 年，苹果宣布 Mac 产品线从 Intel 处理器过渡到自己定制设计的 Apple Silicon 芯片，苹果承诺每瓦特的性能领先业界。过渡现在已接近完成，现在苹果仅在出售的基于英特尔的 Mac 是高端 Mac mini 配置和 Mac Pro tower，预计这两款产品都将在今年晚些时候使用 Apple Silicon 芯片进行更新。

Apple 芯片一直在改变 Mac 产品线的游戏规则。2020 年，基准测试显示，售价 999 美元的配备 M1 芯片的 MacBook Air 性能优于最高售价 2999 美元的基于英特尔的 MacBook Pro 16 英寸。同样，M2 芯片比基本型号款 Mac Pro tower 中的 8 核 Intel Xeon W 处理器更快，后者起售价 5999 美元。

去年，英特尔针对 Mac 投放了推广 Windows PC 的广告，该公司甚至招募了前“I'm a Mac”演员 Justin Long。与此同时，英特尔 CEO Pat Gelsinger 表示，其公司将“努力”以“赢回”苹果的业务。