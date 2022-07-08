华硕新款灵耀 X 双屏 Pro 笔记本 7 月 11 日预售，最高 i9 + RTX 3050 Ti

IT之家 7 月 8 日消息，据华硕官方消息，灵耀 X 双屏 Pro 2022 将于 7 月 11 日开启预售，价格暂未公布。

IT之家曾报道，今年 5 月份，华硕全球发布了新款 Zenbook Pro 14 Duo OLED 双屏笔记本，首发 14.5 英寸 2.8K 120Hz OLED 屏，搭载了 12 代酷睿 H 系列处理器，还可选 RTX 3050 Ti 独显。这款机型中国大陆的命名属于灵耀 X 双屏 Pro 系列。

据华硕介绍，这款笔记本采用了 ASUS IceCool Plus 技术散热，与更大、更亮的 12.7 吋 ScreenPad Plus 第二触控屏幕，结合 AAS Ultra 自动抬升 12 度设计，带来散热提升与舒适的观看角度。

IT之家了解到，Zenbook Pro 14 Duo OLED 将可选 i5-12500H、i7-12700H 和 i9-12900H 处理器，显卡可选核显和 RTX 3050 Ti；内存最高可选 32GB LPDDR5，SSD 可选 2TB。

屏幕方面，这款笔记本的主屏幕采用了 14.5 英寸的 2.8K (2880 x 1800) OLED 屏，120Hz 刷新率，100% DCI-P3 色域，DisplayHDR TrueBlack 500 认证；ScreenPad Plus 副屏为 12.7 英寸 2880 x 864 分辨率，支持触控。

接口方面，这款笔记本配备两个雷电 4、micro HDMI 2.1、SD Express 7.0 读卡器接口等。

其他方面，这款笔记本尺寸为 32.35 x 22.47 x 1.79 ~ 1.96 cm，轻至 1.7kg。