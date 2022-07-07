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华硕官方泄露 ZenFone 9，搭载骁龙 8+ 与 IMX766 主摄

2022/7/7 17:09:34 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家 7 月 7 日消息，去年 5 月，华硕 Zenfone 8/8 Flip 发布。时隔一年，华硕 ZenFone 9 迟迟没有发布。今日，华硕官方油管账号泄露了 ZenFone 9 的宣传视频。

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视频显示华硕 ZenFone 9 拥有红、蓝、黑、灰四色可选。详细参数方面，华硕 ZenFone 9 采用一块 5.9 英寸 120Hz 高刷新率屏幕，搭载骁龙 8 + 旗舰处理器。影像方面，该机采用后置双摄双圆环设计，其中主摄为索尼 IMX766 传感器。续航方面，该机采用了 4300mAh 双电芯电池。同时该机采用侧面指纹识别，指纹电源二合一，位于机身右侧。另外华硕 ZenFone 9 支持 IP68 级防尘防水，拥有 3.5mm 耳机接口。同时，视频还演示了该机的两款手机壳。

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值得一提的是，该机的电源按键拥有独特设计，通过滑动电源键区域即可完成手机翻页

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IT之家了解到，今年 1 月 2 日 equal leaks 曝光了华硕 ZenFone 9 的一张截图，截图显示华硕 ZenFone 9 支持通过双击后盖进行屏幕截图、打开相机等操作。目前关于华硕 ZenFone 9 的发布日期与售价还没有更多消息。作为参考，华硕于去年 5 月 13 日发布了华硕 Zenfone 8/8 Flip。其中 ZenFone 8 跟 ZenFone 9 同样为 5.9 英寸小屏旗舰配置，售价约 5232.7 元。而 ZenFone 8 Flip 则带有翻转式摄像头，售价约 6248 元。

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关键词：华硕ZenFone 9华硕

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