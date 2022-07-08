迪拜软件开发人员薪酬位列全球第三：月薪约 42833 元起，前两名是美国硅谷、纽约

IT之家 7 月 8 日消息，根据一份报告，迪拜科技行业的员工收入位居世界第三。咨询公司 Mercer 周三发布的一份报告显示，拥有至少三年经验的迪拜软件工程师的收入比伦敦、阿姆斯特丹和柏林等其他主要技术中心的员工多 30%。

根据这项研究，美国硅谷和纽约的技术人员比迪拜员工多赚 35% 和 22%。

“迪拜作为全球商业中心的地位，加上其免税环境、世界一流的基础设施、安全和高品质的生活，使迪拜成为对人才极具吸引力的市场，”Mercer 中东劳动力流动主管 Vladimir Vrzhovski 表示。“鉴于阿联酋致力于成为数字经济的全球之都，对技术人才的需求将在阿联酋持续增长。”

根据 Hays 2022 年海湾合作委员会薪酬指南，阿联酋的软件开发主管平均每月赚取 52500 迪拉姆（约合人民币 95692 元）。

此外，根据 Hays 报告，阿联酋前端开发人员 / 工程师的平均月薪为 25000 迪拉姆（约合人民币 45568 元）；后端开发人员 / 工程师的平均月薪为 23500 迪拉姆（约合人民币 42833 元）；移动应用程序开发人员的平均月薪为 24000 迪拉姆（约合人民币 43745 元）；工程经理平均月薪为 45000 迪拉姆（约合人民币 82022 元）；软件工程主管平均月薪为 55000 迪拉姆（约合人民币 100249 元）。

据招聘专家称，阿联酋对新员工的需求一直以科技行业为主，这是因为企业正在加快数字化转型计划以及国际科技公司开始在中东发展。

根据就业网站 Bayt.com 和市场研究公司 YouGov 进行的一项研究，近 66% 的人认为数字化转型、自动化等技术更进步，人工智能将改变未来的工作性质。