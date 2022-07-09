消息称微软 Xbox Series X / S 在日本销量已超 25 万台，为 Xbox One 两倍

IT之家7 月 9 日消息，今日分析师 Benji-Sales 称，自从微软在日本推出 Xbox Series X / S 以来，其销量已经超过了 25 万台。

Benji-Sales 称，目前微软 Xbox Series X / S 在日本销量总计为 260504 台，而这距离其发布还不到两年时间。作为参考，在微软 Xbox One 其整个销售周期中，其在日本销售了 11.4 万台。

对于微软 Xbox Series X / S 在日本的销售状况，微软 Xbox 游戏营销总经理 Aaron Greengberg 回应称，“感谢在日本选择 Xbox 的每一个人。我们很感激并且期待你们继续惠顾”。

值得一提的是，据 VGC 报道，由于索尼库存短缺，微软 Xbox 六月中旬单周销量在日本成功超过索尼 PlayStation。Famitsu 公布的销售数据显示，该周 Xbox Series X 销量为 3272 台，Xbox Series S 销量为 3423 台。而索尼 PlayStation 5 则售出了 2371 台标准版主机和 664 台数字版主机。这是 Xbox 在日本第二次单周销量超过 PlayStation，上一次 Xbox 在日本销量超过 PlayStation 还是 2014 年微软推出 Xbox One 时。

IT之家了解到，据 VGC 报道，截至 6 月 24 日，PlayStation 5 游戏机在日本已售出 169 万台。