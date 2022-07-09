京东补贴力度升级：小米 12S Ultra 手机预约开启

小米 12S 系列现已于京东开售，除了支持 24 期免息服务，今日京东 12S Ultra 以旧换新补贴力度升级。

以一台可正常使用的 iPhone 12 为例（128G + 细微划痕），京东回收价为 2650 元，以旧换新补贴 750 元 + 老客户再加 100 元，实际回收价为 3500 元，已高于闲鱼均价。

用 128G 的 iPhone 12 换顶配版 12+512G 的小米 12S Ultra，仅需补 3429 元差价即可。

小米 12S Ultra 将于 7 月 12 日 10 点再次开售，有兴趣的小伙伴可以关注下：

小米 12S 与 12S Pro 的回收估值没有变化，依旧以 iPhone 12 为例（128G + 细微划痕），京东回收价 + 补贴款为 3275 元，也算良心：

小米 12S Ultra 配备 2K E5 屏，搭载了骁龙 8 + Gen 1 处理器，搭载小米澎湃 G1 电池管理芯片 + 小米澎湃 P1 快充芯片双芯片，容量达 4860mAh，支持 67W 有线秒充。

小米 12S Ultra 在影像方面配备徕卡专业光学镜头，首发索尼 IMX989，1 英寸大底专业主摄，支持 OIS 光学防抖。

此外，小米 12S Ultra 配备 48MP 超广角（IMX586，等效 13mm）+48MP 潜望长焦（IMX586，5x / 120x，等效 120mm）。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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