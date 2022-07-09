机构：三星一季度智能手机出货量全球第一但仅苹果在增长，小米、OPPO、vivo 紧随其后

IT之家 7 月 9 日消息，《Bankless Times》 最近发表了一项分析报告，给出了今年第一季度各大企业之间的一些智能手机出货量数据，包括公司对不同供应商和全球市场出货量份额的探索。

据称，三星电子在 2022 年第一季度供应了 7360 万部智能手机，全球市场占有率达到了 23.4%；而第二名的苹果的全球出货量为 5600 万台，市占率 18%。

从报告中的实际数据来看，与去年同期相比，苹果的销售额同比增长了 2.2%，而且苹果也是唯一一家实现了正增长的厂商。

与此同时，小米以 12.7% 的市场份额位居第三 (出货量 3990 万台)，其次是 OPPO 和 vivo 的 2740 万部（8.7%）和 2530 万（8.1%）。报告进一步指出，小米的市场份额同比下降了 18%，而 OPPO 和 vivo 的市场份额也出现了大幅下降 (同比)，分别下滑了 27% 和 28%。

除了前五之外，其他厂商共计出货 9140 万部，占据 29.1% 的市场份额。

IT之家了解到，根据国际数据公司 (IDC) 的数据，22 年第一季度全球智能手机出货量同比下降 8.9%。这标志着智能手机市场出货量连续第三个季度下滑，比 IDC 2 月份的预测低约 3.5%。

IDC 的研究主管 Nabila Popal 将这种下降归因于当前关键手机零件的供应限制。此外，她表示，全球通胀和经济不确定性抑制了消费者需求和支出，尤其是在中国。再加上俄乌战争造成了不确定性，迫使 OEM 缩减 2022 年的出货计划。

Ryan Reith 表示，三星和苹果比竞争对手更好地应对了供应链挑战。这使他们避免了其他制造商所经历的低谷。因此，他认为需求下降只是暂时的，一旦全球经济稳定下来，需求就会回升。