1 元新品试用活动开启：小米 12S / Pro / Ultra 手机全系发售

小米于 7 月 4 日发布了小米 12S 系列手机，包含小米 12S、12S Pro、小米 12S Ultra。

京东现已全系开售，并于今日开启了 1 元新品试用活动。

1 元新品试用活动是指：用户分享新品链接，即可参与 1 元新品试用活动资格抽取，中选用户在 10 日内下单并支付费用，领取试用商品，并按时提交优质试用报告，将获得商品使用权，京东试用平台和商家不会收回商品。

具体规则如下：

另外，小米 12 Pro 天玑版虽然还在预售当中，但也支持本次活动。

建议大家每款型号都尝试申请下，以增加中奖概率。

小米 12S 系列手机现已全面开售，小米 12S 售价为：

小米 12S Pro 售价为：

小米 12S / 12S Pro 搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器。

小米 12S 配备 2400×1080 OLED 屏幕，小米 12S Pro 配备 6.73 英寸 3200×1400 三星 E5 AMOLED 屏幕。

小米 12S 配备 4500mAh 电池，支持 67W 有线秒充；小米 12S Pro 配备 4600mAh 电池，120W 有线秒充。

小米 12S / 12S Pro 将广角主摄升级到了索尼 IMX707，通过徕卡 Summicron 认证，徕卡经典、徕卡生动双画质风格、内置徕卡自然、徕卡鲜艳、徕卡单色、徕卡单色 HC 4 款徕卡滤镜等。

小米 12S Ultra 售价为：

小米 12S Ultra 配备 2K E5 屏，搭载了骁龙 8 + Gen 1 处理器，搭载小米澎湃 G1 电池管理芯片 + 小米澎湃 P1 快充芯片双芯片，容量达 4860mAh，支持 67W 有线秒充。

小米 12S Ultra 在影像方面配备徕卡专业光学镜头，首发索尼 IMX989，1 英寸大底专业主摄，支持 OIS 光学防抖。

此外，小米 12S Ultra 配备 48MP 超广角（IMX586，等效 13mm）+48MP 潜望长焦（IMX586，5x / 120x，等效 120mm）。

小米 12 Pro 天玑版售价为：

小米 12 Pro 天玑版采用联发科天玑 9000+ 处理器，没有徕卡联名，电池容量为 5160mAh，支持 67W 快充。

此外，小米 12 Pro 天玑版配备了 50MP 索尼 IMX707 主摄，其余两个是 13MP + 5MP，与小米 12S 相同规格。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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