ARM、x86 劲敌，RISC-V 架构已出货 100 亿颗核心

IT之家 7 月 9 日消息，RISC-V 是一个基于精简指令集（RISC）原则的开源、免费指令集架构，目前作为 x86、ARM 之外的又一大流行 CPU 架构，在一些边缘设备中有着不小的市场。

近日，RISC-V International 的首席执行官 Calista Redmond 在嵌入式世界展览会上透露，市场上已经有 100 亿颗 RISC-V 核心。

Calista Redmond 称开放标准才是关键，“Linux 在为软件做这件事，我们也在为硬件做这件事。我们估计市场上已经有 100 亿颗 RISC-V 内核了”。

IT之家了解到，ARM 架构花了 17 年时间才在 2008 年达到这一里程碑，RISC-V 则只用了 12 年左右。Calista Redmond 还在 PPT 中写道，RISC-V CPU 核心数有望在 2025 年达到 800 亿颗。

6 月 21 日，RISC-V International 还宣布了 2022 年的首批四项规格和扩展的批准 ——RISC-V 高效跟踪（E-Trace）、RISC-V 主管二进制接口（SBI）、RISC-V 统一可扩展固件接口（UEFI）规格，以及 RISC-V Zmmul 纯乘法扩展。

Calista Redmond 表示：“RISC-V 的贡献和合作文化继续产生令人印象深刻的战略成果，RISC-V 成员是开放计算时代的领导者，证明了合作通过共享投资加速创新，同时增加全球机会。”