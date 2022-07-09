微软 Xbox 云游戏团队将解决 Linux 性能问题，用户可先使用 Edge 浏览器

IT之家 7 月 9 日消息，Linux 操作系统上的微软 Xbox 云游戏与 Windows 平台相比表现明显不佳。这是由一位 Reddit 用户首次发现的，他在 Manjaro（Linux 发行版）和 Windows 上测试了流媒体服务后公布了相关结论。他指出游戏视觉质量在 Linux (Manjaro) 中出现了明显下降。正如下面的 GIF 演示的，Windows 中的边缘明显更清晰。与 Windows 图像相比，Linux 图像也有褪色，文本和徽标更模糊。

另一个 Reddit 用户 u / CohenJordan 提供了有关情况的更新，他是微软 Xbox 云游戏团队的成员。该成员解释说，这是一个纯粹的技术问题，因为 Linux 目前在技术上还不是 Xbox 云游戏官方支持的平台，因此将其恢复为默认分辨率和比特率，这对于更广泛的设备 — 尤其是较旧和功能较弱的设备 — 将更安全、性能更高。u / CohenJordan 补充说，无论操作系统如何，团队都希望每个人都能获得最好的游戏流媒体体验。Xbox 团队还在考虑将默认值更改为更智能版，但尚未宣布具体计划。

在 Linux 上玩 Xbox 云游戏时图像质量会下降，可以通过使用微软 Edge 浏览器的 Clarity Boost 功能来弥补。Clarity Boost 是一种基于客户端的缩放改进技术，能够在保持原有传输速率的同时提升画面质量。