R 星：全力开发《GTA 6》，将停止《荒野大镖客 OL》的重大更新

IT之家 7 月 9 日消息，R 星此前已宣布正在开发下一代《GTA》（暂称为《GTA6》），根据 R 星官方博客的最新消息，由于目前专注于《GTA 6》的开发，将停止《荒野大镖客 Online》的重大更新。

R 星在博客中表示，在过去的几年里，公司一直在稳步将更多的开发资源用于《GTA6》，他们比以往任何时候都更了解超越玩家期望的必要性，并致力于让下一代《GTA》更上一层楼，因此，将对支持《荒野大镖客 Online》的方式进行一些更改。

除了季节性特殊活动和体验改进，以及其他旨在增强和维护健康《荒野大镖客 Online》环境的变化，R 星计划在现有模式的基础上添加新的电报任务，而不是像往年那样提供主要的主题内容更新。

IT之家了解到，此前据 Kotaku 报道，Take-two 为了全力开发《GTA6》已经暂停了多个重制项目，有消息人士表示 R 星打算复刻《GTA4》《荒野大镖客 1》等。

Kotaku 表示，消息人士称 R 星至少是暂时停止了旧作重制，转而全力开发《GTA6》。消息人士表示，R 星希望凭借《GTA6》来重振《GTA 三部曲：重制版》的糟糕口碑，但他们也强调《GTA4》和《荒野大镖客 1》的重制版并未完全被放弃，有可能会在《GTA6》发售后会被重拾起来。