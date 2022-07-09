苹果 M2 MacBook Air 跑分出炉：运行频率 3489MHz，单核 1900 左右，多核 8800 左右

IT之家 7 月 9 日消息，苹果 M2 MacBook Air 于近日开启预订，目前首个跑分数据已经出炉。

根据 macOS 平台开发工程师 Mr. Macintosh 晒出的截图，M2 MacBook Air 的 Geekbench 5 CPU 单核跑分 1899，多核跑分 8965，运行 macOS 12.4 操作系统，配备 16GB 统一内存。

此外，Geekbench 5 平台的其余跑分显示，M2 MacBook Air 运行频率 3489MHz，单核大致在 1900 左右，多核大致在 8800 左右。

根据此前的 M2 MacBook Pro 跑分数据，两款机型的 M2 芯片性能大致相同，也符合苹果所称的比 M1 快 18% 的说法。不过，在持续性能上 M2 MacBook Air 可能不如 M2 MacBook Pro，因为前者没有风扇主动散热。

IT之家了解到，M2 MacBook Pro 此前曝光了 256GB 低配版本的 SSD 只有一个 NAND 闪存芯片，而此前版本配备两个 NAND 芯片，因此读 / 写速度明显低于上一代同等型号，目前尚不清楚 M2 MacBook Air 是否有类似的情况。

搭载 M2 芯片的苹果 MacBook Air 已于北京时间 7 月 8 日（周五）晚 8 点开始接受订购，7 月 15 日正式发售，起售价为 RMB 9,499，教育优惠起售价为 RMB 8,749。

MacBook Air 可选 8 核 GPU 和 10 核 GPU 版 M2 芯片，后者要多加 900 元；可选 16GB、24GB 内存，加 8GB 内存需 1500 元；SSD 可选 256GB 到 2TB，256GB 加到 512GB 需 1500 元。满血 M2 + 16GB 内存 + 512GB SSD 售价要 13399 元。

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