微星推出 27 英寸 IPS 电竞显示器：纯白机身，2K 170 Hz

IT之家 7 月 10 日消息，现在大多数显示器都是黑色的，而现在微星推出了一款近乎纯白的显示器 ——MSI G274QRFW。

新款显示器采用了白色的前面板、白色的侧面板、白色的支架和背部。除了一个小小的 RGB 区域覆盖在黑色塑料内几乎全都是白色设计。

IT之家了解到，这款显示屏对角线长 27 英寸，采用了 Rapid-IPS 面板，原生分辨率为 2560 x 1440，支持 170Hz 刷新率（DisplayPort 1.4）或 144hz（HDMI 2.0b），8bit + FRC 色彩， 1 毫秒响应时间，300 尼特亮度，125% 的 SRGB 色域。

此外，微星还提供了一个游戏主机模式，可支持 1080p 120Hz 显示。

据悉，G274QRFW 支持 AMD Freesync Premium 同步刷新率技术，可与 G-Sync 兼容，刷新率范围为 48 ~ 170 Hz。

值得一提的是，微星还专门为其提供了所谓的“夜视”功能，似乎就是 HDR 加强类功能，可强化黑暗场景中的细节表现力。

其他方面，这款显示器还支持“专业防蓝光”+“屏幕无闪烁”，可减少了显示器散发出的蓝光。目前该公司没有透露这款显示的定价或发售日期等信息。