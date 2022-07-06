微星主板新 BIOS 优化 R7 5800X3D：温度 / 功耗下降，性能略有提升

IT之家 7 月 6 日消息，日前，Tom's Hardware 称微星为部分 X570S、X570 和 B550 主板推出了新的 Beta BIOS，为 R7 5800X3D 处理器带来了 Kombo Strike 功能，“改进了 R7 5800X3D 的 CPU 性能”，该功能有四个选项：禁用、1、2 和 3。

据 Tom's Hardware 的最新报道，微星 Kombo Strike 功能可使 R7 5800X3D 的峰值温度下降 11 摄氏度，功耗降低 19W，同时性能略有提高。

测试发现，在禁用 Kombo Strike 功能时， R7 5800X3D 在 Cinebench R23 中多核 14,641 分，将 Kombo 设置为 1 级时，该分数上升到 14,732 分，设置到 2 级达到 14,961 分，第 3 级达到 15,049 分。也就是说开启该功能后，R7 5800X3D 最高性能仅提高了 2.7%。

温度方面，禁用 Kombo Strike 功能时，使用 Cinebench R23 循环 10 分钟，R7 5800X3D 平均温度为 81.3 摄氏度，功耗为 112.2W。但是当 Kombo Strike 处于 3 级时，温度和功率下降到 72.3 摄氏度和 98.2W。

据报道，微星 Kombo Strike 可能是 AMD 的 Curve Optimizer 的自动化版本。

外媒称，目前该功能适用于微星的 X570S Unify、Ace，X570 Godlike 以及 B550 Unify X、Unify、Gaming Edge WiFi、B550I Gaming Edge MAX WiFi、 B550M Mortar 等主板。

IT之家曾报道，在 CES 2022 展会上，AMD 发布了全新 AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器，首次采用 AMD 3D V-Cache 技术。官方表示，凭借这项行业领先的技术，AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器的游戏性能在 1080P 高设置下平均可提升 15%。

参数方面，AMD 锐龙 7 5800X3D 游戏处理器采用 7nm 制程工艺，“Zen 3”核心架构，高达 8 核 16 线程，游戏高速缓存（L2+L3）达 100MB，基础频率 3.4GHz，加速频率可达