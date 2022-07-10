行业遇冷，面板双雄群创、友达 6 月营收持续下滑

IT之家 7 月 10 日消息，据中国台湾地区经济日报报道，面板业进入寒冬，两大面板厂商友达及群创公布的 6 月营收，不仅同时较上月持续下滑，第二季度合并营收二大面板厂也同步创下 2020 年第一季度以来的单季新低。业界普遍认为，在供给端没有明显调整下，下半年的面板价格目前仍难以乐观。

其中，友达光电 6 月合并营收 206.9 亿新台币（约 46.55 亿元人民币），环比减少 5.8%，同比大幅下滑 39.03%，今年第二季度合并营收 628.8 亿新台币，环比减少 22.9%，同比减少 34.3%。友达今年上半年合并营收达 1444.12 亿新台币，同比减少 19.14%。

IT之家了解到，友达 6 月面板总出货面积达 158.5 万平方米，环比减少 9.7%。今年第二季度面板总出货面积达 491.9 万平方米，环比减少 18.7%，同比减少 23.2%。

此外，群创光电 6 月合并营收为 192.85 亿新台币，环比增长 7.1%，同比大幅下降 38.8%。群创第二季度合并营收 579.01 亿新台币，环比减少 17.15%，同比减少 37.9%。群创今年上半年合并营收达 1277.87 亿新台币，同比减少 27.83%。