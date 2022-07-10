华硕推出 ProArt 创艺国度设计屏， 24.1 英寸 16:10 IPS 面板、USB-C 一线通、千兆网口

IT之家 7 月 10 日消息，华硕本周发布了一款专为入门级设计用户打造的显示器 —— PA248CNV ，属于 ProArt“创艺国度”系列，主打色彩，旨在满足创意专业人士的需求，从照片和视频编辑到图形设计。

这款显示器的主要特别之处在于 24 英寸的小屏幕，它采用了相当罕见的 16:10 纵横比和 1920 x 1200 分辨率，对于部分创作者来说可以很好地提高生产力和多任务处理能力。

规格方面，这款显示器采用 24.1 英寸 IPS 面板，分辨率为 1920 x 1200，刷新率只有 75Hz，亮度达 300 cd / m² ，10bit 色深，100% sRGB 色域、100% Rec. 709 色域， ΔE <2，1000:1 静态对比度，拥有 178° 可视角，支持 NVIDIA 和 AMD 的 VRR 自适应同步刷新率（48–75Hz），5ms 灰阶响应，还支持低蓝光和不闪护眼技术，机身内置双 2W 扬声器。

新品外观灵动，配有拉丝工艺银色矩形支架，整个屏幕和背后都是黑色的，配色来看比较偏商用沉稳气息。此外吗，其支架支持全方位的倾斜、高度、旋转和旋转调整，最大可允许 13cm 高度升降和俯仰角调节，但不支持垂直 90° 旋转，支持 VESA 100mm 挂壁，而且支架自带束线设计。

IT之家了解到，这款显示器提供了全功能 USB-C（90W PD、DP Alt）、HDMI 1.4、双 DP 1.2a、4 个 USB 3.2 Gen 1 、千兆 LAN（RJ45）和 3.5 毫米耳机插孔，可实现 USB-C 一线通。

华硕暂时还没有公布价格，不过在特定地区购买 ProArt 显示器可免费获赠为期三个月的 Adobe Creative Cloud 订阅，而且买家有资格获赠 2 年的免费保修期，也就是从默认的 3 年保修延长到 5 年。