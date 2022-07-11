华硕新款创 16 笔记本上架：i7-12700H + RTX 3060，9999 元

IT之家 7 月 11 日消息，华硕 ProArt 创 16 2022 现已上市，搭载 12 代酷睿 H 系列处理器，可选 RTX 3060 和 RTX 3070 Ti 显卡，首发价格如下：

i7-12700H + RTX 3060：9999 元

i9-12900H + RTX 3060：11999 元

i9-12900H + RTX 3070 Ti：13999 元

IT之家了解到，新一代的创 16 笔记本搭载了 16 英寸的 2.5K 120Hz 屏，16：10 比例，100% P3 色域，Pantone 认证，亮度高达 500 尼特。

配置方面，新一代的创 16 最高搭载 14 核的 i9-12900H 处理器，频率可达 5GHz，90W 型能释放。显卡最高可选 RTX 3070 Ti，8GB 显存。官方称，这款笔记本采用双风扇 + 液态金属 + 6 热管导热，整机性能释放可达 140W。内存配备了 16GB DDR5-4800，双插槽设计，支持扩展到 64GB；SSD 可选 1TB PCIe 4.0，预留了 M.2 插槽，支持 Raid0。

其他方面，这款笔记本配备了 ProArt 旋扭，官方称支持 Adobe 应用调节参数。此外，触控板还支持华硕的 Asus Pen，支持 1024 级压感。接口方面，这款笔记本配备了两个雷电 4 接口、HDMI 2.1 接口、2.5G 网口、SD Express 7.0 读卡器等。