灵耀 X 双屏 Pro 2022 首发上市：两块屏幕，激发创意

灵耀 X 双屏作为华硕灵耀 X 系列的佼佼者，以标新立异的独创形态，在笔电圈一直备受广大科技发烧友及用户的关注。而在 5 月份，华硕就又推出了模具大升级的新款灵耀 X 双屏 Pro 2022，以强悍的配置和出众的创意生产力吸引了很多用户的目光。这款强大的双屏创作本售价 11999 元，目前已经正式首发上架，感兴趣的朋友可以关注一波。

具体来说，灵耀 X 双屏 Pro 2022 在性能上拥有最新的 12 代酷睿处理器 i9-12900H 加持，这款处理器基于英特尔 7 工艺制程，14 核心，20 线程，2.5GHz 的主频，5GHz 的最高睿频，24MB 的三级缓存，默认功耗是 45W，整体性能相比 11 代酷睿有非常大的提升。

同时灵耀 X 双屏 Pro 2022 还在轻薄的机身里塞入了 NVIDIA Geforce RTX 3050Ti 显卡，3050Ti 相信大家都比较熟悉，它拥有 2560 个 CUDA 核心、20 个 RT 核心、80 个 Tensor 核心和 4 GB GDDR6 显存，可以应对绝大多数大型 3A 游戏，当然对于大多数的创意工作自然也是不在话下。

有强劲性能必须搭配出色的散热，灵耀 X 双屏 Pro 2022 拥有 AAS Ultra 风洞设计，在冰锋 Plus 散热系统和 AAS Ultra 风洞设计的配合下，华硕灵耀 X 双屏 Pro 2022 得以在小巧的机身内实现高达 60W 的 CPU 性能释放，整机性能释放更是高达 85W。

屏幕方面，这款笔记本的主屏是一块 14.5 英寸、2880 x 1800 分辨率的 120Hz OLED 触摸屏，拥有高达 550 尼特的峰值亮度和 100% DCI-P3 色域，通过了 DisplayHDR TrueBlack 500 认证、PANTONE® 认证和 TÜV 莱茵硬件级低蓝光认证。

同时笔记本 C 面还可以看到一块抢眼的副屏，可以 12° 的角度抬升，这是一块细长的 2880 x 864 全宽度副屏。它首次支持了 120Hz 刷新率，而且亮度和色域等参数更是和主屏相差无几，为了防止斜看导致的反光，它还采用了雾面屏的设计。因此它在观感上与主屏非常和谐统一。

在主副双屏的加持下，灵耀 X 双屏 Pro 2022 可以实现高效的创作体验，比如它搭载全新的 ScreenPad Plus 软件，可以让两块屏幕的协作更自然，如果需要将应用转移到副屏显示，只需要长按并拖动到悬浮窗中就可以，同时还提供了应用程序浏览器，可以快速管理所有窗口的位置，加上独特的控制中心，可以快速切换不同的应用与功能。

对于设计师来说，可以在这两块屏幕上用手写笔输入文字，或者用 4096 级的手写笔进行绘图。剪视频的时候，把 Pr 的时间轴放在副屏上，多出来的屏幕就可以让预览区更大，大大提高生产力。

外观上，灵耀 X 双屏 Pro 2022 相比上一代整体小了一圈，三围从 359*251*21.5mm 减少到了 323.5x 224.7x 17.9 mm，重量更是降低到了 1.69kg，整机非常轻薄。同时设计上走的也是简约商务风格，产品 A 面沿用家族式同心圆设计，同时视觉元素只有一枚 Logo，看起来干练而清爽。

总体来说，灵耀 X 双屏 Pro 2022 是一款出色的高端双屏创作本，很适合商务精英以及设计师群体使用，目前首发上市售价为 11999 元，感兴趣的朋友不要错过。