通过浏览器直接写代码，微软推出 Visual Studio Code Server 远程开发服务

IT之家 7 月 10 日消息,早在 2019 年,微软就发布了远程开发扩展,让用户可以通过本地 VS Code 在 Windows 11/10 的 Linux 子系统 (WSL)、Docker 容器、SSH 管理的远程物理或虚拟机上远程开发应用。

2020 年,微软 GitHub Codespaces 又做出了进一步的升级,支持在浏览器中通过 VS Code 远程在虚拟机上开发应用。

近日,微软官方宣布了一项新的后端服务 —— Visual Studio Code Server,以及一个可以轻松安装、更新、管理和连接到服务的 CLI。

据介绍,用户可以将服务器安装在任何位置(本地开发机器、云中的 VM 等),并使用 VS Code for Web(也称为 vscode.dev)通过浏览器安全访问,而无需设置 SSH 或 https。

IT之家了解到,Visual Studio Code Server 目前处于私人预览阶段,因此用户需要填写一个注册表单来申请访问权限。如果通过申请,将在几周内收到邮件。

使用方法如下:

1、将 VS Code Server 安装在远程机器上,在终端中运行以下命令:

wget -O- https://aka.ms/install-vscode-server/setup.sh | sh

2、通过在终端中运行以下命令来启动 VS Code Server:

code-server

3、用户的远程机器将通过安全隧道与 vscode.dev 通信,无论在哪个网络上,都允许用户从 vscode.dev 连接到计算机。用户将获得一个设备代码和 URL,并验证 GitHub 帐户。

Please enter the code 7644-1186 on https://github.com/login/device

4、如果是第一次启动 VS Code Server,系统将提示用户输入连接名称。

What would you like to call this machine? (elegant-pitta)

5、在验证并提供机器名称后,CLI 会启动服务器实例并生成 vscode.dev URL。接着,用户就可以在任意设备上打开此 URL 来写代码了。