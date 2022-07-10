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AMD 三款全新 GPU、一款神秘 APU 代号曝光

2022/7/10 17:01:27 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 7 月 10 日消息，据 WccfTech 报道，最新的 Linux 补丁曝光了 AMD 即将发布的三款 GPU 芯片和一款 APU 芯片的代号。

  • Navi 31： GFX1100

  • Navi 32：GFX1102

  • Navi 33：GFX1101

  • 神秘 APU： GFX1103

据报道，Navi 31、32、33 三款 GPU 支持最新的 DCN 3.2 显示引擎，而这款 APU 支持 DCN 3.1.4

关于这款神秘的 APU，外媒推测很可能是下一代移动处理器 Phoenix Point。爆料消息称，AMD Phoenix Point APU 预计将最高拥有 24 个 CU ，与英特尔的 Meteor Lake 芯片相竞争，消息称后者有 192 个 EU。

IT之家了解到，在 2022 年 AMD 金融分析师日上，AMD 分享了新一代笔记本电脑处理器的路线图。如下图所示，AMD 新一代移动 CPU 代号“Phoenix Point”，采用 4nm 工艺、Zen4 架构，配备 RDNA3 GPU，拥有 AIE 引擎

AMD 新一代独显将在下半年推出，以下是外媒 VideoCardz 汇总的 AMD 新一代 RDNA3 架构 GPU 的信息，可供参考：

  • Navi 3X：2x GCD，16384 流处理器

  • Navi 31：1x GCD + 6x MCD，12288 流处理器，24GB GDDR6 384-bit 显存

  • Navi 32：1x GCD + 4x MCD，8192 流处理器，16GB GDDR6 256-bit 显存

  • Navi 33：4096 流处理器，8GB GDDR6 128-bit 显存

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关键词：AMD显卡

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