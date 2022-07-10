AMD 三款全新 GPU、一款神秘 APU 代号曝光

IT之家 7 月 10 日消息，据 WccfTech 报道，最新的 Linux 补丁曝光了 AMD 即将发布的三款 GPU 芯片和一款 APU 芯片的代号。

Navi 31： GFX1100

Navi 32：GFX1102

Navi 33：GFX1101

神秘 APU： GFX1103

据报道，Navi 31、32、33 三款 GPU 支持最新的 DCN 3.2 显示引擎，而这款 APU 支持 DCN 3.1.4。

关于这款神秘的 APU，外媒推测很可能是下一代移动处理器 Phoenix Point。爆料消息称，AMD Phoenix Point APU 预计将最高拥有 24 个 CU ，与英特尔的 Meteor Lake 芯片相竞争，消息称后者有 192 个 EU。

IT之家了解到，在 2022 年 AMD 金融分析师日上，AMD 分享了新一代笔记本电脑处理器的路线图。如下图所示，AMD 新一代移动 CPU 代号“Phoenix Point”，采用 4nm 工艺、Zen4 架构，配备 RDNA3 GPU，拥有 AIE 引擎。

AMD 新一代独显将在下半年推出，以下是外媒 VideoCardz 汇总的 AMD 新一代 RDNA3 架构 GPU 的信息，可供参考：