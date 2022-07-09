AMD 线程撕裂者 5990X 超频至 4.82GHz，Cinebench R23 跑分破 10 万大关

IT之家 7 月 9 日消息，上个月，AMD 宣布 Threadripper PRO 5000 WX 系列处理器将从 2022 年 7 月开始在全球系统集成商处提供，预计今年晚些时候向 DIY 社区提供。

虽然该系列处理器尚未正式发售，但现在极限超频爱好者 @SkatterBencher 将一款 Ryzen Threadripper 5990X 的 ES 处理器超频至 4.82 GHz，在 Cinebench R23 跑分中拥有超过 100000 点的成绩。

据介绍，这颗 ES 版处理器具有 64 个内核、128 个线程、288 MB 的三级缓存以及 2.65GHz 的主频（平均 2.27 GHz）。

他借助 32 GB (8 x 4) DDR4-2144 内存、ASUS ROG ZENITH II Extreme Alpha 主板、EK-Quantum 定制回路水冷进行了超频和测试。

此 ES 处理器的 OPN 代码为“100-000000443-40_Y”，类似于此前出现在各大基准测试平台数据库中的 AMD Ryzen Threadripper 5000 处理器。

这证实了 AMD 确实曾开发非 Pro 的 Threadripper 5000 处理器，但出于未知原因已不再发布实

根据 AMD 最近的 HEDT 战略，该公司将专注于工作站和 Pro 领域，后续不再推出标准的 Threadripper X 系列芯片，产品线合并至 Threadripper Pro 系列。

IT之家了解到，@SkatterBencher 是一位比较出名的“超频大师”，无论是 PBO、曲线优化器和手动超频全部都可以说精通。

他成功通过手动超频将 Ryzen Threadripper 5990X 芯片超至 4.82 GHz（1.45V ），而且 8 个 CCD 均通过测试，性能提升极大，但很可惜单线程提升有限。

据介绍，超频后的 AMD Ryzen Threadripper 5990X 在 AI Benchmark 中出现了超过 50% 的性能提升，在 Cinebench R23 中也有着 58% 以上的提升，甚至在 3DMark CPU Profile 基准测试中性能提升超过 80%。

此外，这颗 ES 处理器还打破了 Cinebench R23 多线程中的十万分大关，震惊一众数码爱好者。

IT之家了解到，这颗处理器在运行 Cinebench 时全核主频达到了 4.525 GHz，CPU 温度高达 95℃，甚至功耗达到了 691W。

▼ AMD Ryzen Threadripper 5990X 100K Cinebench R23 记录：

《AMD 统一线程撕裂者产品线：Pro 5000WX 系列即将零售，WRX80 主板支持超频》