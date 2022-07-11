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荣耀平板 8 曝光：搭载骁龙 680 芯片和 2K 屏幕，支持 22.5W 快充

2022/7/11 15:36:23 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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IT之家 7 月 11 日消息，近期荣耀官方开售预热荣耀 X40i 手机，荣耀 X40i 玫瑰星河版本采用钻彩设计，搭配经典双镜双环，正面则是居中挖孔直屏 + 窄边框设计。

荣耀 X40i 玫瑰星河版本将于 7 月 13 日开启全渠道预约。有消息称荣耀或将在本月举办新品发布会，推出荣耀 X40i、荣耀平板 8、荣耀智慧屏 X3 系列等新品。

据微博博主 @旺仔百事通 称，荣耀平板 8 将搭载骁龙 680 芯片，采用 2K 分辨率屏幕，支持 22.5W 快充。根据此前爆料，荣耀平板 8 设备型号为 HEY-W09，相比前代有着巨大升级。

据高通介绍，骁龙 680 4G 移动平台基于 6nm 工艺技术打造，旨在提供全天体验，包括优化的游戏和采用 AI 增强型微光捕捉技术的三重 ISP。随着 5G 在全球范围内不断商业化，骁龙 680 有助于满足对 LTE 体验的持续需求。

去年 9 月，荣耀平板 V7 系列发布，配备 10.4 英寸 2K 分辨率屏幕，刷新率 90Hz，同时还支持全新的手写笔、蓝牙键盘。平板四边等宽，本体和屏幕均进行了圆角处理。荣耀平板 V7 配备联发科迅鲲 900T 处理器，荣耀平板 V7 Pro 则搭载迅鲲 1300T 芯片。

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关键词：荣耀荣耀平板8

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