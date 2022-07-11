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红魔 7S 系列官宣魔姬直播功能，行业首款虚拟偶像 3D 直播手机

2022/7/11 10:11:44 来源：IT之家 作者：姜江 责编：远洋
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IT之家7 月 11 日消息，今日下午 3 点，红魔将举行红魔 7S 系列暨游戏新装备发布会。昨日，红魔官宣称红魔 7S 系列将新增魔姬直播功能。

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红魔官方称，红魔 7S 系列在进行手游直播时，可以捕捉用户面部画面，从而在屏幕一键生成红魔姬 Mora 3D 形象，或者将其投屏到电脑进行 PC 端虚拟角色直播。红魔游戏手机官微称红魔 7S 系列为行业首款虚拟偶像 3D 直播手机。

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此前，红魔官方称红魔 7S 系列将新增魔姬关怀功能。具体来说，红魔姬 Mora 通过智能识别不同场景，语音提醒用户手机和生活状态，与用户进行深度互动。值得一提的是，红魔 7S 系列支持“防社死”功能，随时停止红魔姬 Mora 与用户互动，防止用户社死。

红魔 7S Pro 氚锋透明银翼版官方渲染图

IT之家了解到，红魔 7S 系列将搭载高通骁龙 8+ Gen1 处理器，搭配满血版 LPDDR5+UFS3.1，配备 MAGIC GPU 自研稳帧引擎与 ICE 10.0 魔冷散热，拥有超大 VC 液冷散热板。同时，红魔 7S 系列全系支持 165W 快充，拥有红蓝渐变、黑、绿三种配色。其中红魔 7S 采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率 OLED 屏，重 215 克，厚 9.5mm，内置 4500mAh 电池，拥有 64MP 主摄，最高 18GB 内存 + 512GB 存储。红魔 7S Pro 则采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率的 OLED 屏，重 235 克，厚 9.98mm，内置 5000mAh 电池，拥有 64MP 主摄，最高 18GB 内存 + 1TB 存储，另外 7S Pro 还有氘锋透明银翼版。

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关键词：红魔7S

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