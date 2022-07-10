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红魔 7S Pro 预热：红芯一号独立游戏芯片 + UDC 屏下摄像头・真全面屏

2022/7/10 8:26:53 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 7 月 10 日消息，昨日，红魔游戏手机官方公布了红魔 7S Pro 的部分配置信息。红魔 7S Pro 内置红芯一号独立游戏芯片，搭载 520Hz 触控采样率游戏肩键、双扬声器、双 X 轴线性马达。

红魔 7S 系列官方海报

屏幕方面，红魔 7S Pro 搭载 UDC 屏下摄像头・真全面屏，支持 120Hz 屏幕刷新率与 960Hz 多指触控采样率。

红魔 7S 系列官方海报

充电方面，红魔 7S 系列全系标配 165W 氮化镓，支持充电分离、全极耳双 6C 电芯设计和并联三电荷泵技术，最高支持 135W 魔闪快充，官方称 5000mAh 电池充满只需 15 分钟

红魔 7S 系列官方海报

根据此前信息，红魔 7S 系列搭载第一代骁龙 8 + 处理器，搭配满血版 LPDDR5+UFS3.1，配备 MAGIC GPU 自研稳帧引擎与 ICE 10.0 魔冷散热，拥有超大 VC 液冷散热板。

IT之家了解到，红魔 7S 系列暨游戏新装备发布会将于 7 月 11 日 15:00 举行。届时，红魔 7S 系列新机将正式发布。目前，红魔 7S、红魔 7S Pro 已入网工信部，型号分别为 NX679S、NX709S。

红魔 7S Pro 氚锋透明银翼版官方渲染图

其中，红魔 7S 采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率 OLED 屏，重 215 克，厚 9.5mm，内置 4500mAh 电池，支持 165W 快充，拥有 64MP 主摄，提供红蓝渐变、黑、绿三配色，最高 18GB 内存 + 512GB 存储。

红魔 7S Pro 则采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率的 OLED 屏，重 235 克，厚 9.98mm，内置 5000mAh 电池，支持 165W 快充，拥有 64MP 主摄，提供红蓝渐变、黑、绿三配色，最高 18GB 内存 + 1TB 存储。

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关键词：红魔7S游戏手机

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