红魔 7S Pro 预热：红芯一号独立游戏芯片 + UDC 屏下摄像头・真全面屏

IT之家 7 月 10 日消息，昨日，红魔游戏手机官方公布了红魔 7S Pro 的部分配置信息。红魔 7S Pro 内置红芯一号独立游戏芯片，搭载 520Hz 触控采样率游戏肩键、双扬声器、双 X 轴线性马达。

屏幕方面，红魔 7S Pro 搭载 UDC 屏下摄像头・真全面屏，支持 120Hz 屏幕刷新率与 960Hz 多指触控采样率。

充电方面，红魔 7S 系列全系标配 165W 氮化镓，支持充电分离、全极耳双 6C 电芯设计和并联三电荷泵技术，最高支持 135W 魔闪快充，官方称 5000mAh 电池充满只需 15 分钟。

根据此前信息，红魔 7S 系列搭载第一代骁龙 8 + 处理器，搭配满血版 LPDDR5+UFS3.1，配备 MAGIC GPU 自研稳帧引擎与 ICE 10.0 魔冷散热，拥有超大 VC 液冷散热板。

IT之家了解到，红魔 7S 系列暨游戏新装备发布会将于 7 月 11 日 15:00 举行。届时，红魔 7S 系列新机将正式发布。目前，红魔 7S、红魔 7S Pro 已入网工信部，型号分别为 NX679S、NX709S。

其中，红魔 7S 采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率 OLED 屏，重 215 克，厚 9.5mm，内置 4500mAh 电池，支持 165W 快充，拥有 64MP 主摄，提供红蓝渐变、黑、绿三配色，最高 18GB 内存 + 512GB 存储。

红魔 7S Pro 则采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率的 OLED 屏，重 235 克，厚 9.98mm，内置 5000mAh 电池，支持 165W 快充，拥有 64MP 主摄，提供红蓝渐变、黑、绿三配色，最高 18GB 内存 + 1TB 存储。