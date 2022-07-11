乐视 Y2 Pro“入门旗舰机”发布：酷似 iPhone 13 Pro，采用安卓 11 + 华为 HMS 服务，599 元起

IT之家 7 月 11 日消息， 今年 5 月底，乐视发布了乐视 Y1 Pro 手机，已于 6 月底现货开售。现在乐视手机宣布，乐视 Y2 Pro 手机新机亮相，售价 599 元起，将于 7 月底开启预售。

乐视 Y2 Pro 手机是 Y1 Pro 手机的迭代升级款产品，有着酷似苹果 iPhone 13 Pro 的外观，本次乐视 Y2 Pro 手机有幻夜黑、电光蓝、夏日橙三种配色。甚至有些像传闻中的 iPhone 14 Pro 古铜色。

官方海报显示，此次 Y2 Pro 手机支持指纹 & 人脸识别双解锁功能，后置三摄 AI 影像系统，采用 AG 磨砂工艺玻璃后盖，搭载了采用 Android 11 + 华为 HMS 服务，支持最大 6GB 运行内存，配备虎贲八核处理器，采用金属质感真空镀膜边框。

另外，乐视 Y2 Pro 手机采用 6.5 英寸大屏，更有软件分身、分屏操作、双系统、4000mAh 大电池、双卡双待。

据悉，这款乐视 Y2 Pro 手机会在 7 月底于乐视商城开启新品预售，有三个配置选择，4GB+32GB 售价 599 元，4GB+128GB 售价 799 元，6GB+256GB 售价 999 元。