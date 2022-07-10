供应链成本转嫁给消费者，苹果 iPhone 14 / Pro 系列被曝涨价 100 美元

7 月 10 日消息，2022 年的新款 iPhone 对于消费者来说可能需要更高的花费，一位分析师声称 iPhone 14 系列的价格预计会上调 100 美元。

随着下半年的到来，苹果庞大的供应链产业正在加班加点为这四款将于今年秋季发布的 iPhone 新机做准备。然而，苹果供应商的安排最终可能会迫使苹果大幅提高其旗舰产品定价。

Wedbush Securities 分析师 Dan Ives 表示“iPhone 14 的价格将上涨 100 美元”，据《太阳报》报道。“整个供应链的价格一直在上涨，库克需要在新 iPhone 发布时将这些成本转嫁给消费者。”

今年 5 月，三星继其他企业之后，将芯片生产价格上调了 20%，零部件行业的各种企业也因各种原因上调了价格。与新冠肺炎相关的封锁也给苹果的供应链带来了问题，合作伙伴正在努力赶上生产。

CCS Insight 的 Ben Wood 证实了 Dan Ives 的说法，他认为苹果应该会提价，但这取决于苹果。伍德说:“毫无疑问，所有消费电子产品制造商的生产和零部件成本都在继续上升，”而且他也指出今年不断变化的汇率也是一个因素。

“这些因素表明，提价可能是必要的，”这位分析师说到，但他也表示“考虑到成本的‘逆风’，苹果可能会认为涨价最终将适得其反。”

▲ 苹果 iPhone 14 Pro 渲染图

据称，苹果 iPhone 14 系列将调高 100 美元售价，调整后，iPhone 14（128GB）作为入门款售价 899 美元，iPhone 14Pro 售价为 1099 美元，iPhone 14Pro Max 售价达 1199 美元。

此前媒体披露，苹果今年将发布的新机 iPhone 14 系列将有四款机型发布，分别是 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。

其中只有 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 会搭载全新 4nm 制程 A16 芯片，iPhone 14 和 iPhone 14 Max 等中端 iPhone 会使用去年的 5nm 制程 A15 芯片。

颜色方面，据此前的爆料，iPhone 14 系列除了古铜色外，还将新增紫色配色，还有银色、绿色配色等多款配色。