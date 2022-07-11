消息称苹果、Meta 等厂商下半年将推新款穿戴设备，但主要目的并非销售硬件

智能手表龙头苹果及最大 VR 装置供应商 Meta 将在下半年同步发表穿戴设备新品，三星、小米等品牌厂紧随其后也将陆续发表新品，下半年穿戴装备市场将是智能手机以外重要新战场。

据中国台湾地区经济日报报道，业内人士认为，全球穿戴设备整体市场持续增长，各大品牌厂不会轻易放弃，预期包括苹果、三星、小米、华为，甚至 Meta 都会持续推出新品。其主要目的并非销售硬件本身，而是提升品牌价值，并且销售更多周边服务。

根据研究机构 IDC 报告指出，2021 年全年穿戴设备出货量共计 5.3 亿台，同比增长 20%。出货产品以手环、手表为主，其中苹果在智能手表领域遥遥领先其他竞争对手，Apple Watch 去年第 4 季度市占率达 35%，小米以 8.6% 居次，三星 7.9% 居第三，华为市占率约 6.7%。

VR 装置方面，IDC 统计，去年全球 AR／VR 头戴设备出货量 1,123 万台、同比增长 92.1%。其中，VR 设备出货量首次突破千万台、达 1095 万台，预估今年 VR 设备出货将达 1573 万台，同比增长 43.6%。其中，VR 设备龙头厂商 Meta 的 Oculus 市占率高达八成，与其他竞争对手差距颇大。

报道援引业内人士的话指出，由于今年上半年并没有太多穿戴设备新品，下半年若新品齐发有望吸引用户购买，但如果通胀问题持续影响整体经济，穿戴设备销售量可能打折扣，后续行情仍需严密观察。