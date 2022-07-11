英特尔 i9-13900K 现身 Geekbench：24 核 32 线程，最高 5.5GHz

IT之家 7 月 11 日消息，英特尔 13 代酷睿 i9-13900K 现已出现在了 Geekbench 上，跑分首曝。

如上图所示，i9-13900K 为 24 核 32 线程，主频 3GHz，最高睿频可达 5.5GHz。从频率上来看，这应该是 i9-13900K 的 ES2 版本，传言称 ES3 版本最高睿频可达 5.8GHz。

跑分方面，英特尔酷睿 i9-13900K 在 Geekbench 上单核得分 2133 分，多线程测试得分 23701 分。根据外媒 Wccftech 的测试数据，i9-12900K 在单核测试中得分 1987 分，在多核测试中得分 17272 分，而 AMD R9 5950X 在单核测试中得分 1686 分，在多核测试中得分 16508 分。相比之下，i9-13900K 多线程测试中比 R9 5950X 快 48%，比酷睿 i9-12900K 快 37%。在单核方面，i9-13900K 比酷睿 i9-12900K 快 7%。

IT之家了解到，英特尔 13 代酷睿将于下半年发布，英特尔现已确认该系列处理器将采用 Intel 7 工艺，两位数性能提升，最高 24 核 32 线程，即 8 大核 + 16 小核，拥有增强的超频功能，与 12 代酷睿平台兼容。英特尔合作厂商也会同步发布 Z790 主板，B760 和 H710 系列主板可能会在明年推出。