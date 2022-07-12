SpaceX 星际飞船助推器在地面测试中意外发生爆炸，发射台燃起大火

7 月 12 日消息，当地时间周一下午，太空探索技术公司 SpaceX 在进行地面测试时，星际飞船系统的一枚超级重型助推器意外发生爆炸。

▲ 资料图

SpaceX 首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）希望公司在今年 7 月份能将星际飞船系统发射升空，目前 SpaceX 正在位于德克萨斯州博卡奇卡的设施进行测试，但周一发生的意外爆炸事件可能会让原定计划复杂化。

爆炸发生在美国东部时间周一下午 5 点 20 分左右，被认为是非常意外，且非常严重。目前还没有关于事故原因以及是否有人在事故中受伤的消息。爆炸发生后，发射台附近燃起大火；事故发生一小时后，仍然可以看到发射台有火焰和烟雾，但整个测试场的情况似乎没有继续恶化。

周一 SpaceX 并没有安排进行静态点火测试，发射台也没有为类似测试做好准备或进行清场。从视频中可以看出，在爆炸发生之前，超级重型助推器正下方喷出的气体急剧增加，产生大火球和冲击波。SpaceX 公司没有立即回应置评请求。

目前 SpaceX 正在位于博卡奇卡的星舰基地测试“7 号超级重型助推器”。这枚搭载 33 部猛禽发动机的超级重型助推器原型刚刚于今年 6 月下旬运抵发射台。按原定计划，星际飞船最终将堆叠在 7 号超级重型助推器上面，形成一个完整的星际飞船系统。马斯克希望在 7 月份对整个星际飞船系统进行轨道测试，但考虑到周一发生的爆炸事件，似乎不太可能按原计划进行。

目前尚不清楚爆炸对 7 号超级重型助推器造成何种损害。7 号超级重型助推器很可能在爆炸中受到损伤，可能是几十部猛禽发动机，也可能是助推器本身。SpaceX 可能要修复或更换助推器，并确定事故原因。除此之外，发射架上还安装有一对被称为“筷子”的机械臂，可以抬起和固定助推器。目前也不清楚这次事故是否损坏了发射装置。

SpaceX 的目标是用星际飞船系统将货物和乘客运送到地球轨道、月球和火星。该公司已经与美国国家航空航天局 (NASA) 签订合同，用星际飞船系统把宇航员送上月球表面。美国联邦航空管理局 (FAA) 最近批准了 SpaceX 公司扩建基地的计划，使星际飞船系统距离首次发射又近了一步。