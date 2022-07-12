复古纯电欧拉芭蕾猫今日上市：续航最高 500 公里，预售 19.3 万起

IT之家 7 月 12 日消息，长城欧拉旗下全新纯电车型芭蕾猫今日正式上市，该车已于此前开启预售，全系有 401km、500km 两种纯电续航共四款不同配置车型可选，预售区间 19.3-22.3 万元。

外观方面，欧拉芭蕾猫采用了极为复古的设计风格，整体造型圆润，无法不让人联想到经典的大众甲壳虫。据官网介绍，芭蕾猫的外观流线，取自古罗马圣天使桥的弧度，身姿典雅曼妙；搭配的深邃 LED 蓝眸大灯，让人浮想到好莱坞的流金岁月。而汽车的尾翼，则让人联想到罗密欧的相爱与重逢。定白、天青、米釉、钧霞、朝暮青白、金风玉露，车身拥有六款颜色。该车尺寸 4401×1867×1633mm，轴距 2750mm。

内饰方面，芭蕾猫将经典复古和现代科技完美融合，三幅式多功能方向盘造型高度还原“老爷车”的设计，但其也提供了液晶仪表 + 悬浮式中控屏组成的双连屏。配色方面，主打女性消费市场的芭蕾猫在车内以粉色为主色调，辅以白色点缀。新车为女性驾驶者量身定制了女性专属方向盘和专属座椅，同时还配备了大光圈化妆镜、单独的口红储物格等，满足了女性用户日常使用场景所需。

IT之家了解到，动力方面，新车搭载一台最大功率 126 千瓦的驱动电机，并匹配磷酸铁锂电池组，分为 49.92kWh 和 60.5kWh 两种不同容量，CLTC 工况下综合续航里程为 401 公里和 500 公里。