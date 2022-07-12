CINNO 发布 5 月中国大陆智能手机 SoC 排名：联发科、高通、苹果前三，紫光展锐超越华为海思

IT之家 7 月 12 日消息，CINNO Research 最新报告显示，5 月中国大陆智能机 SoC 终端出货量约为 1912 万颗，环比增加约 8.6%，同比下降约达 19.7%。其中，联发科、高通、苹果、紫光展锐、海思位列前五位。

▲ 图源：CINNO Research

报告指出，按品牌来看，联发 SoC 出货约为 840 万颗，环比上升约 15.1%，环比上升幅度最大，同比下降约 3.3%，同比下降幅度最小；高通 SoC 出货 650 万颗，环比上升 4.1%。

此外，苹果 SoC 终端出货量保持在 300 万颗左右，iPhone 13 系列依然霸占终端销量前三位；从 5 月环比数值来看，仅海思出现下降。

按价格区间来看，5 月中国大陆智能机 SoC 终端出货总量中 4000-5999 元高端手机用 SoC 占比增至 13.2%，同比增加约 5.6%，增幅最为明显；6000 元以上超高端手机用 SoC 占比降至 8.5%，同比下降约 6.4%，降幅明显。

统计数据显示，中国大陆 4000 元以上的高端智能机 SoC 市场中，苹果占比约为 71.1%，同比增加约 8%。在华为海思逐步退出智能机市场后，苹果在高端智能机 SoC 的市场优势进一步加强。

IT之家了解到，CINNO Research 表示，5 月中国大陆智能机市场中荣耀终端销量约为 320 万部，取得月度销量第一，在荣耀优秀的市场表现带动下，紫光展锐智能机 SoC 的终端出货提升至约 50 万颗，环比增加约 9.4%。至此，5 月紫光展锐智能机 SoC 终端出货量超越华为海思，排名提升至第四。