苹果 iOS / iPadOS 16 公测版 Beta 1 发布：个性化锁屏来了，iPhone 8 及之后上市机型可升级

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IT之家 7 月 12 日消息，今日凌晨，苹果面向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 16 公测版 Beta 1 更新。iPhone 8 及之后上市的机型可进行体验。

此外，苹果还面向开发人员发布了 iOS 16 和 iPadOS 16 开发者预览版 Beta 3 修订版，本次更新距离开发者预览版 Beta 3 首次发布不足一周时间，内部版本号为 20A5312j。

个性化的锁定屏幕

iOS 16 中的锁定屏幕变得更加个性化。新的多层次的效果，将照片的主体呈现在锁定屏幕上时间的前方，营造出景深效果。用户还可以使用更加醒目的字体和色彩，更改日期和时间的显示样式。

受 Apple Watch 复杂功能的启发，锁定屏幕上的小组件让用户能够速览所需信息，如即将开始的日历日程、天气、电池电量、闹钟、时区以及活动圆环的进度等更多内容。

信息 App 大更新

用户可以编辑或撤回刚刚发送的信息，恢复最近删除的信息，还可将对话标记为未读，留待晚些时候再来处理。

iCloud 共享图库

iCloud 共享图库为家庭用户提供无缝共享照片的新方式，可单独设置一个 iCloud 图库，最多支持 6 名用户共同协作、存储和查看。用户可选择共享自己个人图库中已有的照片，也可设置特定的起始日期或照片中人物进行共享。

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附苹果 iOS 历史固件下载大全：

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