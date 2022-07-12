苹果 macOS 13 Ventura 公测版 Beta 1、开发者预览版 Beta 3 修订版发布

IT之家 7 月 12 日消息，今日，苹果向 Mac 电脑用户推送了 macOS 13 Ventura 公测版 Beta 1 更新。适用设备如下：

iMac：2017 年及后续机型

Mac Pro：2019 年及后续机型

iMac Pro：2017 年机型

Mac mini：2018 年及后续机型

MacBook Air：2018 年及后续机型

MacBook：2017 年及后续机型

MacBook Pro：2017 年及后续机型

此外，苹果还向 Mac 电脑用户推送了 macOS 13 开发者预览版 Beta 3 修订版（内部版本号：22A5295i），本次更新距离开发者预览版 Beta 3 首次发布不足一周时间。

IT之家了解到，macOS Ventura 带来了台前调度、连续互通相机、FaceTime 通话接力等功能。其中，台前调度可让用户在专注于眼前工作的同时，也能在各类 App 与窗口之间无缝切换。

连续互通相机则可将 iPhone 用作为 Mac 的网络摄像头；通过 FaceTime 通话接力功能，用户可在 iPhone 或 iPad 上开始 FaceTime 通话，然后无缝转移到 Mac 上。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》