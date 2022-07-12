骁龙 8 + 直屏旗舰努比亚 Z40S Pro 预热：35 毫米主摄，配备潜望式长焦

IT之家7 月 12 日消息，今日上午，努比亚手机官方宣布，努比亚将于 7 月 20 日 14:00 召开 Z40S Pro 新品发布会，官方称努比亚 Z40S Pro 将定义直屏旗舰新标杆。现在，官方预热了努比亚 Z40S Pro 的影像实力。

努比亚官方称，努比亚 Z40S Pro 搭载独家真 35 毫米定制光学，拥有独一无二的硬件级光学虚化。同时，海报上显示努比亚 Z40S Pro 主摄为 F / 1.6 光圈。但最重要的是，海报显示努比亚 Z40S Pro 将拥有支持光学防抖的 125 毫米潜望式长焦，该长焦镜头相当于其他手机 5 倍光学变焦，但由于努比亚 Z40S Pro 采用了 35 毫米主摄，所以为 125/35 即 3.6 倍左右。

IT之家了解到，一款型号为 NX702J 的努比亚新机目前已通过无线电核准，预计为即将发布的 Z40S Pro。

图为努比亚 Z40 Pro

关于努比亚 Z40 Pro 的详细配置，目前并没有更多消息，今年 2 月发布的努比亚 Z40 Pro 搭载骁龙 8 Gen 1 处理器，不出意外的话此次努比亚 Z40S Pro 将会把处理器升级至骁龙 8+。