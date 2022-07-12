VAIO 国内发布新款 SX12 / SX 14 轻薄本：12 代酷睿，轻至 961g

IT之家 7 月 12 日消息，不久前，VAIO 在日本推出了新款 SX12 / SX 14 笔记本。现在，该系列笔记本的国行版也来了。首发价如下：

SX12：

i5-1240P + 16GB + 512GB ：9688 元

i7-1260P + 16GB + 1TB：14688 元

i7-1280P + 32GB + 2TB：17628 元

SX14：

i5-1240P + 16GB + 512GB ：9688 元

i7-1260P + 16GB + 1TB：15688 元

i7-1280P + 32GB + 2TB：18608 元

IT之家了解到，SX12 小屏笔记本薄至 15mm，重量轻至 961g，屏幕为 12.5 英寸 1080p。配置方面，这款笔记本搭载 12 代酷睿 P 系列处理器，可选 i7-1280P、32GB LPDDR4X 内存和 2TB SSD。这款笔记本接口包括两个雷电 4、两个 USB 3.0、千兆以太网口、HDMI 和 3.5mm 耳麦接口。

SX14 轻薄本搭载了 12 代酷睿 P 系列处理器，可选 i7-1260P，ALL BLACK EDITION 全黑版本可选更强的 i7-1280P，搭配 LPDDR4X 内存，可选 1TB SSD。屏幕方面，这款笔记本搭载了 14 英寸全高清屏幕，还可选 4K 屏。接口方面，这款笔记本配备了两个雷电 4 接口，两个 USB 3.0 接口，千兆以太网口、HDMI 以及 3.5mm 耳麦接口。