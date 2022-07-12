佳能发布小型照片打印机炫飞 SELPHY CP1500，支持多部智能手机接入

IT之家 7 月 12 日消息，今天，佳能宣布推出小型照片打印机炫飞 SELPHY CP1500，能够支持多部智能手机接入，苹果 iOS 快捷指令操作，以及手机、插卡、PC 多端打印，9 月上市，国行价格暂未公布。

官方表示，这款打印机通过移动应用程序 SELPHY Photo Layout 3.0.0 打印时，可以选择星星、心形、花朵等多种印花为照片覆膜，创作专属精彩，享受打印乐趣。打印完成的照片经过特殊覆膜工艺，即刻拥有耐水滴防尘特性，便于珍藏保留。在打印过程中，炫飞 SELPHY CP1500 可借助自动校正功能及热升华打印技术，打印出清晰、生动的照片。高效便捷的操作和先进的覆膜工艺让这款机型为享受照片乐趣的时尚人群提供了新的选择。

IT之家了解到，炫飞 SELPHY CP1500 可同时连接多部智能手机，参加派对等活动时，在场宾客可以随意打印自己的照片，而无需通过其他人打印。还可以通过 SELPHY Photo Layout 3.0.0 设置二维码，将二维码印于照片上，与朋友共享在线相册、照片位置或视频网站链接。

参数方面， 炫飞 SELPHY CP1500 的打印分辨率为 300×300dpi，打印一张明信片尺寸照片仅需约 41 秒，L 尺寸的照片仅需约 35 秒，卡片尺寸的照片仅需 23 秒，比上一代产品炫飞 CP1300 速度提高约 10% 左右。此外，炫飞 SELPHY CP1500 还可以通过单独购买 NB-CP2LI 型电池实现移动打印，使用完全充满的电池，可以打印大约 72 张明信片尺寸的照片。在成像方面，特别是对人物肖像照片的打印方面炫飞 SELPHY CP1500 做了新升级。在打印机和 SELPHY Photo Layout 中具有图像优化功能，只需打开该功能，就会自动调整照片整体的亮度、对比度、饱和度等，在提升照片清晰度的同时，让人物的肤色更加自然。