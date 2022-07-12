【IT之家开箱】真我 GT2 大师探索版冰岛配色图赏：超窄边框、清凉触感

今天下午 realme 举行了真我 GT2 大师探索版发布会，正式发布了携手著名潮流设计师 Jae Jung 打造的真我 GT2 大师探索版，号称年度质感旗舰，拥有五大首发技术。

真我 GT2 大师探索版提供了三个配色版本，分别是硬箱・旷野、冰岛、苍岩，其中最具个性的硬箱・旷野版本采用“硬箱传奇设计”，冰岛白采用微星冰感 AG 工艺，苍岩配色同样采用 AG 玻璃材质。

IT之家拿到了真我 GT2 大师探索版冰岛配色，现在为大家带来热乎的开箱图赏。

不同于上一代大探正反曲屏造型，这一次真我 GT2 大师探索版采用了当下流行的大直边设计，正反纯平，直角边框，让产品多了几分“文艺”气息。

相较于传统的 AG 工艺，冰岛白首发的微星冰感 AG 工艺，其表面粗糙度要更低，因此手感是相当的细滑，而且还带着丁点冰凉的感觉，就像是冬天水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶、细霜，冰冰凉凉，纵享丝滑。

在色彩方面，第一观感为白色，但仔细观察，会发现这种白并不是纯白，而是更倾向奶白色，白中带一点“暖金”，有一丁点的银色质感，纯平的中框也是如此。

回到正面，真我 GT2 大师探索版采用了超窄边框设计，整体屏占比非常高，实现如此窄边框的主要原因，是真我 GT2 大师探索版采用了先进的微缝连接工艺，取消了屏幕和中框之前的塑料支架，整个屏幕直接镶嵌在中框上。

既然选择了直边设计，那么塑料支架是一定要取消的，否则凸起与中框的屏幕，会让整个手机变得相当廉价。

此外，真我 GT2 大师探索版还采用了居中打孔设计，不再是偏左，更具有对称美感。

GT2 大师探索版下巴的“宽度”几乎和额头一致，比左右中框要略宽那么一丢丢，官方给出的数据是 1.48mm (侧边)、1.84mm (顶部)、2.37mm (底部)，选个略深色的壁纸的话，基本可以做到视觉上的四边等“窄”。

超窄的下巴，让真我 GT2 大师探索版的正面颜值直线上升，屏占比更是高达 94.2%。

可以说，整个安卓阵营，能像真我 GT2 大师探索版，做到正面极窄边框、极窄下巴、高屏占比的产品并不算多。

总而言之，这一次真我 GT2 大师探索版的“下巴”，一下就… 戳到了我的… 嗯… 心... 心巴！

屏幕素质方面，包括 6.7 英寸的 BOE 类钻排列 OLED 屏，表面覆盖 GG5 康宁大猩猩 5 代，拥有 2412*1080（FHD+）分辨率，5000000:1 对比度，10.7 亿色，100% P3 色域，1000nit 峰值亮度，JNCD≈0.4，以及 HDR 10+ 认证等。

回到细节上，真我 GT2 大师探索版摄像头模组采用了大圆带两颗小圆的设计：

中框顶部有麦克风和扬声器开孔：

底部是扬声器、麦克风、充电、SIM 卡开孔：

中框右侧是电源键：

中框左侧是一体式的音量键：

尺寸方面，真我 GT2 大师探索版厚度 8.17mm，199g。

值得一提的是，真我 GT2 大师探索版还首发了真隐藏式肩键，这两枚隐藏式肩键位于电源侧中框的两端，完全隐藏式设计。

最后来看一下外包装，真我 GT2 大师探索版以黑色打底，上面有淡淡的条纹点缀，以及硕大的 realme 英文标识。

配件方面包括取卡针、黑色的保护壳以及 100W 的 A 口充电器、数据线：

真我 GT2 大师探索版配置介绍：

全新骁龙 8 + 旗舰芯片、首发新一代 LPDDR5X 超低功耗内存，综合功耗优化 20%。散热方面采用真我首款双 VC 冰芯散热 Max，拥有 4811mm² VC 液冷散热面积。

游戏性能方面，真我 GT2 大师探索版首发 Pixelworks X7 独立显示芯片，支持超低时延插帧技术，最高到 4 倍插帧。首发真隐藏式压感肩键，提供高灵敏度压感。

网络方面，真我 GT2 大师探索版带来了全速天线矩阵系统 2.0，全球首发超级 N28 自由四天线技术、AOL 智能天线技术、首发智能信号切换引擎。

电池方面，真我 GT2 大师探索版内置 5000mAh 电池，支持 100W 快充，25 分钟充电 100%，首发采用全链路 GaN 百瓦闪充技术。

影像方面，硬件上真我 GT2 大师探索版前置 32MP（三星 S5KJD1），后置 50MP（索尼 IMX766，OIS）主摄 + 50MP 超广角（三星 S5KJN1，150°）+2MP 显微镜头（GC02M1B，40 倍放大倍数）。

售价方面，真我 GT2 大师探索版 8GB+128GB 版 3499 元，8GB+256GB 版售价 3799 元，12GB+256GB 版售价 3999 元，7 月 19 日 0 点正式开售。

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