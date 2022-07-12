3499 元起，骁龙 8 + 旗舰 realme 真我 GT2 大师探索版发布：首发 LPDDR5X 内存等五大技术

IT之家 7 月 12 日消息，今天下午 realme 举行了真我 GT2 大师探索版发布会，正式发布了携手著名潮流设计师 Jae Jung 打造的真我 GT2 大师探索版，号称年度质感旗舰，拥有五大首发技术。

发布会开始，realme 宣布真我 GT 大师系列销量已达 200 万台，真我“不惜成本，死磕设计”。

回到真我 GT2 大师探索版手机本身，该机提供三个配色版本，分别是硬箱・旷野、冰岛、苍岩，其中最具个性的硬箱・旷野版本采用“硬箱传奇设计”，经典直边 + 护角包边 + 金属铆钉，采用环保再生荔枝皮 + 金属中框 + 玻璃组合材质，20 次工艺设计 + 60 多种调色组合，号称“真我手机有史以来最多层次的用料、最高难度的设计、最具质感的创新”。冰岛白采用微星冰感 AG 工艺，号称提供微米级细腻手感，立体微型四面体冰晶光泽，光芒四射。苍岩配色同样采用 AG 玻璃材质。

屏幕方面，真我 GT2 大师探索版采用 6.7 英寸 FHD+ 120Hz 超窄天际屏，采用微缝连接工艺，没有塑料支架，左右边框 1.48mm，下巴宽度 2.37mm，支持 DC 调光、光学指纹解锁、10 亿色彩、1000Hz 瞬时触控、HDR 10+。

性能方面，真我 GT2 大师探索版采用全新骁龙 8 + 旗舰芯片，全新 4 纳米台积电工艺，性能提升 10%，功耗降低 30%；真我 GT2 大师探索版还首发新一代 LPDDR5X 超低功耗内存，综合功耗优化 20%。散热方面采用真我首款双 VC 冰芯散热 Max，拥有 4811mm² VC 液冷散热面积，官方称堪比专业游戏手机。

游戏性能方面，真我 GT2 大师探索版首发 Pixelworks X7 独立显示芯片，支持超低时延插帧技术，最高到 4 倍插帧，游戏体验大幅提升。并且管球首发真隐藏式压感肩键，提供高灵敏度压感。

网络方面，真我 GT2 大师探索版带来了全速天线矩阵系统 2.0，全球首发超级 N28 自由四天线技术、AOL 智能天线技术、首发智能信号切换引擎。

真我 GT2 大师探索版内置 5000mAh 电池，支持 100W 快充，25 分钟充电 100%，首发采用全链路 GaN 百瓦闪充技术，峰值功率器件发热降低 85%，电池循环 1600 次，剩余容量 80% 以上。官方还称，真我 GT2 大师探索版可能是行业首个轻薄百瓦大电池方案，手机薄至 8.17mm，轻至 195g。

影像方面，硬件上真我 GT2 大师探索版前置 32MP（三星 S5KJD1），后置 50MP（索尼 IMX766，OIS）主摄 + 50MP 超广角（三星 S5KJN1，150°）+2MP 显微镜头（GC02M1B，40 倍放大倍数）。软件方面，真我 GT2 大师探索版首发 HyperShot 影像架构，四大引擎优化升级。加速：并行处理、智能取帧，夜拍速度提升 118%；画质：全新超级 HDR + 超清原彩算法，还原美景；防抖：自研磐石超级防抖算法，OIS+EIS 双防抖；超夜：ProLight2.0 夜景算法，大幅提高夜景成片率。

此外，真我 GT2 大师探索版支持街拍模式 2.0：DIS 抓拍引擎、长曝光模式、摇杆快门、定制街拍滤镜，玩法多样，还上线了新功能肤质检测。

综上，真我 GT2 大师探索版拥有五大首发技术，分别是：LPDDR5X 超低功耗内存，新一代 X7 独显芯片，真隐藏式压感肩键，全链路 GaN 百瓦闪充，N28 自由四天线。

最后是售价方面，真我 GT2 大师探索版 8GB+128GB 版 3499 元，8GB+256GB 版售价 3799 元，12GB+256GB 版售价 3999 元，今天 16 点开启预售，赠半年碎屏险，7 月 19 日 0 点正式开售。