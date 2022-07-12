vivo WATCH 2 推送 v1.39.21 系统固件更新：新增微信手表版 App，支持支付及部分快捷回复

IT之家 7 月 12 日消息，vivo WATCH 2 智能手表开始推送 v1.39.21 系统固件更新，下载包大小为 43.90MB，本次新增微信手表版 App，支持部分快捷回复能力。下载并安装下载传输过程中请保持手表的连接。

更新注意事项：

1、微信手表版 App 需搭配安卓 9.0 以上系统使用，iOS 系统暂不支持此功能；

2、微信手表版 App 仅支持蓝牙连接手机时使用；

3、微信手表版 App 包含微信支付功能，已开通微信支付的用户需要登录 App 后重新开通；

4、微信手表版 App 需要配合 vivo 健康客户端 v3.2.5.25 和手机微信客户端 v8.0.24 及以上版本使用。

vivo WATCH 2 智能手表采用无边界镜面设计，一体化表镜搭配一体黑偏光片，熄屏浑然一体。表身尺寸不增大，边框收窄，配合 1680 个星阵组成的表圈，7 圈星阵层层铺开。

vivo WATCH 2 支持独立通信，而且在独立通信典型场景下，可实现 7 天超长续航。关闭独立通信典型场景下，续航更是可以达到 14 天。

vivo WATCH 2 智能手表可对用户健康进行全天候监测，包括连续血氧监测、全天心率监测等，并可将数据自动同步至手机，方便用户追溯。vivo WATCH 2 智能手表还可以提供诸如压力监测、身体活力值和喝水提醒之类的生活方式指导。