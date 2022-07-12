消息称 Redmi 下月将有大招，预计发布 K50 Ultra

IT之家7 月 12 日消息，今日，realme 真我 GT2 大师探索版正式发布，该机搭载骁龙 8 + 处理器，首发 LPDDR5X 内存等五大技术，3499 元的起售价性价比极高。但数码博主 @数码闲聊站 爆料表示，下个月 Redmi 也有大招。

该博主称，下个月 Redmi 品牌总经理卢伟冰将有大招，结合该博主此前爆料，应该为红米 K 系列新机（暂称为 K50 Ultra）发布。同时，该博主称在 K50 Ultra 上将会有一个缺席几代、呼声很大的硬件回归。有网友猜测为屏幕指纹，也有网友猜测为金属中框。

IT之家了解到，K50 Ultra 已经通过 3C 认证，认证显示其将配备 120W 快充。此前爆料显示，K50 Ultra 将采用高通骁龙 8 + 和联发科天玑双旗舰平台策略，拥有百瓦快充和大电池，屏幕采用单孔直屏设计，配备大底主摄。

作为参考，目前 Redmi 旗舰机型中，Redmi K50 Pro 搭载天玑 9000 处理器，采用三星 2K 柔性直屏，内置 5000mAh 大电池，支持 120W 快充；Redmi K50 搭载天玑 8100 处理器，采用 Pro 同款三星 2K 直屏，内置 5500mAh 电池，支持 67W 快充。