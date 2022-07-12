国知局：上半年我国集成电路布图设计登记申请达 7661 件

7 月 12 日，国新办就 2022 年上半年知识产权相关工作统计数据举行发布会。

国家知识产权局副局长胡文辉表示，专利方面，上半年，我国发明专利授权 39.3 万件，实用新型专利授权 147.3 万件，外观设计专利授权 38.3 万件。截至 2022 年 6 月底，我国发明专利有效量为 390.6 万件，同比增长 17.5%；集成电路布图设计方面，上半年，我国集成电路布图设计登记申请 7661 件，发证 5233 件。截至 2022 年 6 月底，我国集成电路布图设计登记申请累计 7.4 万件，发证 5.7 万件。

他指出，2022 年上半年的数据主要呈现 5 方面特点，其中包括知识产权创造趋势平稳、国内企业创新活力强劲、专利商标质押融资普惠性增强、地理标志产业规模扩大、新兴技术领域专利储备加强。

在知识产权创造趋势平稳方面，上半年，受疫情等因素影响，国内专利、商标、集成电路布图设计等知识产权申请呈先降后升趋势，总体平稳。以上海为例，6 月份的发明专利申请扭转前期下降态势，环比数据回暖。当地知识产权管理部门和创新主体积极克服疫情冲击，创新创造能力得到恢复。

在国内企业创新活力强劲方面，截至 2022 年 6 月底，我国国内拥有有效发明专利的企业达到 32.5 万家，同比增长 20.3%；拥有的有效发明专利为 210.7 万件，同比增长 22.0%，高于全国平均增速 4.5 个百分点。其中，高新技术企业、专精特新“小巨人”企业 15.5 万家，拥有有效发明专利 133.4 万件，同比增长 23.4%，以占国内企业 47.8% 的数量产生了国内企业 63.3% 的有效发明专利量，保持着强劲的创新活力。

在新兴技术领域专利储备加强方面，截至 2022 年 6 月底，我国国内有效发明专利数量排前三位的技术领域分别是计算机技术、测量和数字通信，分别占总量的 9.4%、7.6% 和 6.8%；增速前三位为信息技术管理方法、计算机技术和医学技术，分别同比增长 78.5%、32.3% 和 27.1%。