OPPO 回应被诺基亚起诉后在德国被禁售：反对不合理收费

IT之家 7 月 12 日消息，日前，德国曼海姆地区法院裁定 OPPO 侵犯诺基亚专利，授予了诺基亚对 OPPO 的停止令，这意味着 OPPO 和一加设备或将在德国被禁售。

根据欧洲专利媒体 JUVE Patent 的报道，此次停止令涉及 EP 29 81 103 和 EP 32 20 562 两项标准必要专利（SEP），使用了这两项技术的 OPPO 产品，将无法继续在德国销售。对此，OPPO 曾提出异议，但被德国曼海姆地区法院驳回。

据时代财经报道，对此，OPPO 相关负责人回应称，部分产品将暂停在德国的销售，他还表示：“公司坚决反对专利不合理高价收费，坚决反对以诉讼胁迫被许可人谈判和接受不合理高价许可费的恶意行为。”他还提到，OPPO 尊重知识产权并倡导合理收费，倡导以友好协商的方式解决许可人和被许可人之间的知识产权争议，互相尊重专利价值。

中国信通院《全球 5G 专利活动报告（2022 年）》显示，诺基亚专利族（一项专利族包括在不同国家申请并享有共同优先权的多件专利）占比 7.6%，整台设备总 5G 专利成本为 40 欧元，相当于人民币 271 元。

IT之家了解到，研究机构 Canalys 数据显示，2021 年第三季度，OPPO 在德国智能手机市场出货量增长 237%，但体量较小，在手机品牌中排名第四，次于苹果、三星、小米。