消息称苹果欧洲返校季活动将于下周开始，不送 AirPods 耳机改送最高 150 欧元礼品卡

IT之家 7 月 12 日消息，苹果上个月在美国和加拿大地区推出了传统的返校季促销活动。今年，购买符合条件的 Mac 和 iPad 机型的学生和教育工作者可获赠最高 150 美元的免费礼品卡。现在看来，苹果也准备在欧洲地区推出这项活动。

葡萄牙网站 iFeed.pt 从知情人士处获悉，苹果 2022 年返校季活动将于下周在欧洲地区启动。与美国和加拿大已有的优惠类似，学生购物者在购买新的 Mac 或 iPad 后将获得最高 150 欧元（约 1014 元人民币）的免费礼品卡。

在已经开展该活动的国家 / 地区，苹果向购买新 MacBook Air、MacBook Pro 或 iMac 的用户提供 150 美元（约 1006.5 元人民币）的免费礼品卡。对于 iPad，苹果向购买新 iPad Air 或 iPad Pro 的用户免费赠送 100 美元（约 671 元人民币）的礼品卡。

Apple 礼品卡可用于在 Apple Store、App Store 和 iTunes Store 以及 Apple Books 中购买、订阅。去年，苹果的返校季活动为客户提供了免费的 AirPods 耳机。现在通过礼品卡，客户可以选择他们想要的花费方式。

该活动还在印度和泰国等一些亚洲国家 / 地区推出，而且苹果仍在这些国家 / 地区免费提供 AirPods 2 耳机。可能是因为这些地区的苹果在线商店不支持 Apple 礼品卡。

苹果返校季活动是该公司教育计划的一部分，该计划为学生、教育工作者以及学校和大学的其他成员提供购买新 Mac 和 iPad 的折扣优惠。值得注意的是，学生还可以以 20% 的折扣获得符合条件的产品的 AppleCare+ 订阅。