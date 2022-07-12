分析师：今年秋季苹果 iPhone 14 / Pro 强劲势头将遭遇“消费者购买疲软”考验

IT之家 7 月 12 日消息，华尔街分析师 Brian White 预测，苹果即将推出的 iPhone 14 / Pro 系列将在今年秋季面临消费者的疲软购买力。就在今天，Brian White 下调了苹果股票的目标价，下跌 1.9%。

Brian White 在给客户的一份报告中说，随着经济疲软和通胀因素侵蚀预算，消费者可能会更加担忧在秋季购买苹果 iPhone 的创新产品，可能要推迟时间再考虑购买。

虽然如此，苹果公司近期表现一直良好。据《投资者商业日报》报道，苹果股票以 183.04 美元的买入点整固了 27 周。该买入点比 1 月 4 日创下的历史高点高出 10 美分。

苹果的产品组合从未如此强大，其平台也从未如此普及。然而，Brian White 表示，经济似乎陷入衰退，逆监管持续存在，股市动荡等因素会影响到这家科技公司。

此前报道称，由于芯片供应商台积电的问题，苹果不得不将秋季的 iPhone 14 系列订单减少 10%。然而，分析师郭明錤却不这么认为，甚至预测中国市场对 iPhone 14 系列的需求将比 iPhone 13 系列都更强劲。

苹果 iPhone 14 系列手机将于今年秋季发布，其中包括 iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Max 和 iPhone 14 Pro Max 四种型号。其中 Pro 系列将重新设计，具有“药丸 + 单打孔”屏幕，带来更凸的后置相机模组。

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