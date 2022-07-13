三星 GalaxyZ Fold 4 已通过 FCC 认证：骁龙 8+ 折叠屏旗舰

去年 9 月，三星同步带来了三星 Galaxy Z Fold3 和三星 Galaxy Z Flip3 折叠屏手机，两款机型采用了截然不同折叠方案，但都受到了不同用户的喜爱。

时间来到下半年，新一代的三星 Galaxy Z Fold4 又陆续迎来了外界的关注，尤其除折叠屏设计外，该机还将采用屏下摄像头方案。现在有最新消息，该机已获得 FCC 认证。

与此前曝光的消息基本一致，近日一款型号为 SM-F936U 的三星机型被送往美国联邦通信委员会（FCC）进行认证，并已经获得了批准。

结合此前相关爆料，该机正是即将于 8 月 10 日亮相的全新三星 GalaxyZ Fold 4 折叠屏旗舰。从 FCC 的认证文件来看，该机大概率将搭载高通骁龙 8 + 旗舰平台，并将支持 25W 有线闪充和 15W 的无线闪充。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy Z Fold4 将基本延续上一代的内外双屏设计思路，其中内屏尺寸为 7.6 英寸，刷新率为 120Hz，外屏尺寸为 6.2 英寸，刷新率为 120Hz。

值得注意的是，该机正面还将会采用屏下摄像头技术，这也是业界第一款采用屏下摄像头技术的骁龙 8 + 折叠屏旗舰，配合方正宽大的屏幕，将带来非常具有冲击力的视觉体验。

此外，该机将搭载 5000 万像素主摄 + 1200 万像素超广角 + 1200 万像素的后置三摄相机模组，内置 4400mAh 电池。

据悉，全新的三星 Galaxy Z Fold4 将于 8 月 10 日正式登场，目前该机已获得 3C 认证，同台亮相的应该还有 Galaxy Z Flip4，两款机型在折叠方案上均与上一代保持一致，更多详细信息，我们拭目以待。