又一个小升级：苹果 iPhone 14 Pro / Max 机型支持双频 GPS，相比普通版精度更高

IT之家 9 月 11 日消息，GPS 信号最初民用的只有 L1 C / A 频段，后来为了满足用户定位导航授时性能的更高要求, 美国于 1998 年宣布对 GPS 进行现代化, 包括增加第二民用信号 L2C 和增加第三民用信号 L5 等。

苹果表示，新的 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 支持双频 GPS 定位，可以更精确地追踪用户当前所在的位置，这一点与新款 Apple Watch Ultra 相同，但很可惜普通版没有。

IT之家了解到，和 Apple Watch Ultra 一样，苹果 iPhone 14 Pro 可以同时借助 L1 和 L5 频段接收 GPS 卫星的信号。

与传统的 L1 信号相比，L5 卫星信号更先进、功率更高，可以更好地穿透建筑物和树木等障碍物。得益于双频 GPS 支持，iPhone 14 Pro 在地图等应用程序中的定位精度将得到提高。

据公开资料，截至今年 6 月，在轨 L5 卫星共有 17 颗。美国表示，与 L1 相结合，L5 将“为全球用户提供最先进的民用 GPS 信号”。然而，虽然 L5 已经在 2010 年推出，但政府表示，该信号仍处于“预操作”状态。

L5 目前已广泛可用，预计将在 2024 年完全可用（24 颗卫星）。

根据苹果官网写出的技术规格，四款 iPhone 14 支持全球 GNSS 导航系统，包括 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗卫星导航系统，不过普通 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 不支持双频定位技术罢了。