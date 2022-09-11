RADAR 雷达汽车 RD6 纯电皮卡通过申报，基于吉利 SEA 浩瀚架构

IT之家 9 月 11 日消息，今年 7 月，吉利旗下 RADAR 品牌正式发布，中文名称为“雷达”，旗下首款基于 SEA 浩瀚架构打造的皮卡 RD6 首次亮相。

现在，雷达 RD6 已经通过了工信部申报，新车由山东唐骏欧铃汽车制造有限公司制造，将于今年上市，“0 元预定”通道已开启。

新车尺寸为 5260×1900×1830mm，轴距 3120nn，总质量 2845kg，整备质量 2090kg，额定载质量 430kg，轮胎规格 225/65 R17，前轮距 1600，后轮距 1620，载客数显示为 2+3，搭载 200kW 电动机、三元锂电池，可选装无前贯穿灯等等。

IT之家了解到，雷达 RD6 基于吉利 SEA 浩瀚架构打造的纯电皮卡。官方称，SEA 浩瀚架构是目前全球最大带宽的智能纯电架构，也是全球最高效的智能电动汽车解决方案。

据介绍，雷达 RD6 拥有超大储物空间、超大功率全场景放电功能，在充电、舒适驾乘、设计巧思等方面优势突出，可城可野，可以全方位满足户外探险及都市生活等场景的使用需求，百公里加速 6 秒级，纯电续航超 600 公里。

雷达汽车表示，未来将推出主打户外生活方式的场景化产品矩阵，包括中型纯电皮卡、中大型新能源皮卡、全尺寸纯电皮卡、越野 SUV、ATV 等，涵盖纯电、超级混动等多种动力模式。